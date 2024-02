Duurzame portefeuille | Sterk begin in 2024

De eerste maand voor de duurzame portefeuille zit er alweer op. Geholpen door het positieve aandelensentiment steeg de duurzame selectie in januari 2,75%. Daarmee wordt het rendement van wereldwijde aandelen goed gevolgd.

De aandelen in de duurzame portefeuille zijn iets defensiever waardoor ze normaal gesproken iets achterblijven in sterk stijgende markten, maar ook minder dalen in een negatieve markt. Dat we nu bijblijven is dus een goede prestatie.

Novo Nordisk, Cencora en cybersecurity Palo Alto Networks

In iedere portefeuille zitten winnaars en verliezers. In de maand januari behoorden de farmabedrijven Novo Nordisk, Cencora en Merck tot de grote winnaars.

Novo Nordisk presteert al jaren uitstekend….