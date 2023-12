Duurzame portefeuille – BeleggersBelangen.nl

Duurzaam beleggen kent zijn oorsprong bij charitatieve instellingen die niet wilden investeren in bedrijven die producten verkochten die haaks stonden op de doelstelling van de stichting. Het is natuurlijk erg vreemd als de reserves van het KWF in tabaksbedrijven worden ge├»nvesteerd. Inmiddels nemen de meeste institutionele beleggers duurzaamheid in meer of mindere mate mee in het beleggingsbeleid. Voor particuliere beleggers is dat anders. Uit onderzoek blijkt dat ruim 65% van de particuliere beleggers interesse heeft in duurzaam beleggen en dan vooral in het maken van duurzame impact. Het aantal beleggers dat daadwerkelijk duurzaam belegt, komt nog lang niet in de buurt van dat percentage. Om beleggers te…