Duurzame Leefstijl heeft invloed op Keuzes voor Trouwkleding

Een kledingstuk kopen om het slechts één keer te dragen? Dat klinkt bepaald niet als een duurzame gedachte. Toch is dat precies wat we vaak doen bij het regelen van onze bruiloft. We geven vele honderden euro’s uit aan een trouwjurk die vervolgens in de kast blijft hangen. Tenzij je er natuurlijk voor kiest om de jurk door te verkopen, maar dan nog zal het kledingstuk waarschijnlijk nadien niet heel vaak gedragen worden. We zien tegenwoordig dat ook op het gebied van trouwkleding duurzame keuzes worden gemaakt.

Multifunctioneel karakter

De vraag is natuurlijk in hoeverre je het duurzaamheidsaspect overal in moet doortrekken. Als je in het dagelijkse leven het duurzaamheidsprincipe al volledig hebt omarmd, mag je dan op die ene dag niet even shinen zonder je te bekommeren om de vraag of dat wel verantwoord is? Hierover vellen wij in dit artikel geen oordeel. Dat is een persoonlijke afweging die ieder voor zich moet maken. Wat we wel signaleren is dat bruidsjurken tegenwoordig vaak een multifunctioneel karakter krijgen. Anders gezegd: het traditionele model bruidsjurk wordt steeds vaker ingeruild voor een type jurk dat nog net zo bijzonder oogt, maar niet per definitie aan een bruiloft gekoppeld hoeft te worden. Je kunt zo’n jurk ook prima dragen tijdens een galadiner of andere sfeervolle bijeenkomst. Hierdoor hoeft de jurk dus niet doelloos in de kast te blijven hangen.

Heren hebben het gemakkelijker

Voor de bruidegom is het een heel ander verhaal. Met betrekking tot de kledingkeuze hebben zij het eigenlijk een stuk gemakkelijker. Een mooi kostuum misstaat eigenlijk nooit en komt van pas op elke gelegenheid waarbij nette kleding een vereiste is. Vandaar dat een trouwpak van Bruidshoek eigenlijk zelden in de kast blijft hangen. De toepasbaarheid is veel groter en omdat zo’n pak doorgaans op maat gemaakt wordt, zit het als gegoten en voelt de man zich er echt comfortabel in. Dit maakt het elke keer weer een genot om het kostuum te kunnen aantrekken om er lekker in te shinen. Vooral omdat een trouwpak tegenwoordig allang niet meer traditioneel zwart of donkergrijs is, kun je het breder inzetten als vast onderdeel van je garderobe.

Duurzaamheid verankeren

Omdat trouwkleding maatwerk is, kun je ook eenvoudiger bepaalde eisen stellen aan het materiaalgebruik. Op die manier ben je zelf heel goed in staat om ook de leveranciers van dergelijke kleding richting duurzame productie te sturen.