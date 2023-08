Duurzame finance groeit, maar hoofdzakelijk door overheden

Het is op zich goed nieuws: groene investeringen zitten in de lift. Dat blijkt in ieder geval uit onderzoek van de ING. Vooral in de EU, het Midden-Oosten en Afrika trekt men, na een flinke dip afgelopen jaar, weer de portemonnee voor groene investeringen. Groene obligaties lijken de drijvende kracht van deze ontwikkeling.

Ruim zevenhonderd miljard dollar

717 miljard dollar om precies te zijn, gaat er in 2023 tot nu toe om in duurzame financiële producten. Gedurende geheel vorig jaar was de totale waarde 1.537 miljard, en in 2021 bedroeg dit 1.788 miljard. Of we dit jaar boven de cijfers van vorig jaar uit gaan komen blijft nog even spannend. De aantallen gaan namelijk redelijk gelijk op. Investeringen zijn in de regel gevoelig voor schommelingen in het geopolitieke klimaat, en daar hebben we er de afgelopen tijd genoeg van gezien.

Europa is wat betreft duurzame investeringen een kartrekker. Dat komt hoofdzakelijk door de wetgevingen op dit gebied, die…