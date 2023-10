Duurzame energie in de knel: welke Europese spelers…

Jarenlang had Europa de wind in de zeilen met het verduurzamen van het energie-aanbod. De rente bleef maar laag en de inflatie was eveneens heel lang laag: ideaal voor overheden, bedrijven en particulieren die dure investeringen wilden doen op energiegebied.

Het positieve gevolg daarvan is dat inmiddels circa 20 procent van het totale aanbod van energie in Europa duurzaam is – met dank aan wind- en zonne-energieparken, kerncentrales en waterstoffabrieken die verrezen. Iedereen die regelmatig op het strand bij IJmuiden loopt, heeft met eigen ogen die transformatie kunnen aanschouwen. Het is imponerend hoeveel windmolens er inmiddels in de Noordzee zijn verrezen. Vooral bij helder weer kun je die in de verte goed zien staan.

Maar de twee factoren die eerst als een vliegwiel werkten en investeringen in groene energie stimuleerden – rente en inflatie – zijn nu in Europa juist een obstakel geworden, omdat ze in korte tijd zo sterk zijn gestegen. En dat beïnvloedt bijvoorbeeld…

