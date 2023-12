Dusan Tadic kondigt terugkeer bij Ajax aan

heeft zijn terugkeer bij Ajax al aangekondigd. De aanvaller trok deze zomer de deur achter zich dicht in de Johan Cruijff Arena na een breuk met Sven Mislintat en tekende vervolgens een contract bij Fenerbahce. Inmiddels kijkt Tadic alweer vooruit naar zijn volgende periode in Amsterdam.

“Ooit zal ik trainer van Ajax zijn”, kondigt hij bij Voetbal International al zijn terugkeer aan in de Johan Cruijff Arena. “Het klopt dat ik in mijn hoofd al veel als een trainer denk, als aanvoerder heb ik dat ook altijd geprobeerd op een positieve manier te zijn. Je wil een link vormen tussen staf en spelers, op het veld en daarbuiten. Daarbij denk ik continu wat het beste voor het team is.”



Als coach zal Tadic vermoedelijk een man zijn die veel waarde hecht aan discipline, want dat is hetgeen wat er bij Ajax aan heeft ontbroken, zo merkte hij in de laatste maanden in Amsterdam. “Ik merkte steeds meer dat een mentaliteit de overhand nam waarbij…

