Dure benzine ‘rampzalig’ voor pomphouder en winkelier grensstreek

Leestijd: 2 minuten

Als het demissionaire kabinet de brandstofprijzen voor auto’s in januari opnieuw laat stijgen zou dat voor zowel Nederlandse pomphouders in de grensstreek, als ook voor winkeliers en supermarkten “rampzalig” zijn. Daarvoor waarschuwt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA).

Hij voorziet dat er dan “tientallen miljoenen” wegvloeien naar België en Duitsland. “Hoe groter het prijsverschil, hoe meer mensen de grens overgaan om te tanken. En als je dan toch in het buitenland bent, doe je daar meteen je andere boodschappen”, zegt Klok. De prijsverschillen aan de pomp zijn nu al heel groot vergeleken met landen om ons heen. Dat is het gevolg van de extreem hoge accijns in Nederland. Volgens Klok zorgt dit voor oneerlijke concurrentie.

Het kabinet wil een eerdere accijnsverlaging in januari terugdraaien. Daardoor wordt benzine 21 cent per liter duurder en diesel 13 cent. Een liter Euro95 kan meer dan 2,40 euro gaan…