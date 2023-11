Duolingo | Speelse innovatie leidt tot explosieve groei

Bij Duolingo gaat het er anders aan toe dan bij het gemiddelde beursgenoteerde bedrijf. Tijdens de laatste analistenbijeenkomst droeg een analist een T-shirt van Duolingo, terwijl een ander een Duolingo Mascotte had gekozen voor zijn videoverbinding. Ceo Luis von Ahn had zijn vrijetijdspolo aan en vertelde dat Duolingo zo leuk is dat mensen dagelijks terugkomen om de spelletjes op de app te spelen. Populair is de taalapp zeker: een jaar geleden telde Duolingo 15 miljoen dagelijkse gebruikers, een aantal dat het afgelopen kwartaal is gegroeid naar 24 miljoen.

Kleine verbeteringen

Het team van Von Ahn voert jaarlijks duizenden experimenten uit met gebruikers. Elk experiment leidt tot kleine verbeteringen…