Dune is de eerste fictieve wereld in Microsoft Flight Simulator

Ter gelegenheid van de Dune: Part 2 film komt Microsoft met een Xbox Series S in stijl van de film, een controller én de mogelijkheid op Arrakis rond te vliegen in een ornithopter – via Flight Simulator, dat wel.

De uitbreiding was vorig jaar in juni al aangekondigd, maar vindt nu zijn weg naar gamers. Niet geheel ontoevallig op hetzelfde moment dat de tweede Dune-film in de bioscopen draait.

Met de uitbreiding op Flight Simulator wordt het mogelijk om rond te vliegen in de wereld van Dune. Deze op de film Dune: Part Two geïnspireerde uitbreiding is gratis beschikbaar voor iedereen die Microsoft Flight Simulator bezit, of die het spel kan spelen via Microsoft’s Game Pass.

De wereld van Dune in Microsoft Flight Simulator

Het is de eerste keer dat een uitbreiding voor Microsoft Flight Simulator een complete fantasiewereld toevoegt aan de game. Het is hierin mogelijk om de woestijnen en…