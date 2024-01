Duncan Laurence verkoopt in recordtijd zijn appartement. Zie foto’s

ZIE HIER DE BEELDEN VAN ZIJN APPARTEMENT

Eind augustus kocht zanger Duncan Laurence dit appartement in Amsterdam voor 805.000 euro en nu zette hij het alweer in de verkoop gezet voor 799.000 euro. Op het optrekje rust een hypotheek op van 655.000 euro. Nog maar net heeft het appartement te koop gestaan of het is alweer verkocht, maar met een klein verlies.

VERLIES DUNCAN LAURENCE

Duncan stak 150.000 euro eigen geld in zijn optrekje en zal nu een klein verlies moeten slikken op het appartement dat hij pas kocht. Wat krijgt de koper? Deze koopt een vierkamer appartement met een woonoppervlakt van 72 vierkante meter. Er zijn twee slaap- en twee badkamers.

Indeling appartement Duncan Laurence

De open keuken in het huis van Duncan Laurence is luxe en niet alleen voorzien van diverse inbouwapparatuur, maar ook is er een kookeiland. Vanuit de woonkamer zijn er openslaande deuren die toegang geven tot het riante dakterras, dat op het zuiden ligt.

Het gehele…