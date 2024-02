Duncan Laurence stopt halverwege concert en laat fans verbijsterd achter: ‘Paniekaanval!’

Duncan Laurence biedt nederig zijn excuses aan voor zijn afgekapte concert in Paradiso, maar ontkent alle roddels in de media. Hij is woest op showbizzdeskundigen als Bart Ettekoven en Evert Santegoeds. “Heb geen paniekaanvallen meer!”

Afgelopen zaterdag stond Duncan op het podium in Paradiso, maar nam mid-show opeens de benen en keerde niet meer terug, zijn fans in onwetendheid achterlatend. Bezoekers van zijn concert konden na afloop ook niet rekenen op een verklaring van het team van Duncan. Zij zijn nu gedwongen om zelf invulling te geven aan zijn plotselinge vertrek: “Podiumvrees of paniekaanval?”

Paniekaanval

In Shownieuws werd geopperd dat Duncan wel weer een paniekaanval zou hebben gehad. “Het klopt, hij heeft af en toe wat issues”, aldus showkenner Bart Ettekoven. En collega Guido den Aantrekker: “Hij is ook eerder beticht van arrogant gedrag en sterallures. Hij bleek ook een aantal fobieën te hebben,…