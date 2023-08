Duncan Laurence koopt zeer luxe appartement in Amsterdam. Zie foto’s

Met het Koninklijk Theater Carre in de buurt……

Nog maar net terug uit Zweden, waar Duncan Laurence in een kasteel zijn ja-woord gaf aan zijn vriend Jordan Garfield, of hij kan samen met Jordan in zijn nieuwe luxe appartement gaan wonen die hij recent kocht in Amsterdam.

ZOVEEL EIGEN GELD STAK DUNCAN IN APPARTEMENT

Het appartement staat overigens op zijn naam. Duncan betaalde er 805.000 euro en dit is 55.000 euro boven de vraagprijs van 750.000 euro. Tevens liet hij er een hypotheek op vestigen van 655.000 euro.

INDELING APPARTEMENT VAN DUNCAN LAURENCE

Duncan stak dus in ieder geval 150.000 euro eigen geld in zijn nieuwe optrekje. Voor dit geld kocht hij dit driekamer appartement met een woonoppervlakt van 72 vierkante meter. Er zijn twee slaap- en twee badkamers.

De open keuken is luxe en niet alleen voorzien van diverse inbouwapparatuur, maar ook is er een kookeiland. Vanuit de woonkamer zijn er openslaande deuren die toegang geven tot het…