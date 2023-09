Duitse ZEW index laat verder herstel zien

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment is in september verbeterd in plaats van verslechterd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut.

De ZEW-verwachtingsindex verbeterde van 12,3 negatief in augustus naar 11,4 negatief deze maand. De markt rekende op een verslechtering tot 15,0 negatief.

Over de huidige situatie werden de ondervraagden wel negatiever. Deze index daalde in september naar een stand van 79,4 negatief, tegen 71,3 negatief een maand eerder.