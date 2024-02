Duitse pers haalt hard uit naar Bayern, maar Tuchel blijft zitten – Voetbal International

‘Is het einde verhaal voor Tuchel? Bayern blameert zich in Bochum’, schrijft BR24, een nieuwsprogramma van de omroep ARD. ‘De toekomst van de trainer is na deze wedstrijd onzekerder dan ooit. Het was de derde nederlaag op rij en het gat met koploper Bayer Leverkusen is nu acht punten.’