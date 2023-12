Duitse Ifo-index omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Ifo index voor het ondernemersklimaat in Duitsland is in november gestegen, maar iets minder hard dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Duitse onderzoeksinstituut Ifo.

De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 86,9 in oktober naar 87,3 afgelopen maand. De verwachting van economen voor november was een index van 87,5.

De deelindex voor de huidige omstandigheden steeg van 89,2 naar 89,4. De subindex voor de verwachtingen kwam uit op 85,2. Dat was een maand eerder 84,8.

Bron: ABM Financial News