Duitse hoop op Sommermärchen terug na debuut Nagelsmann – Voetbal International

Duitsland is het tijdperk Nagelsmann met een vliegende start begonnen. De Verenigde Staten was geen partij voor Die Mannschaft. Daardoor gloort er plots weer hoop met oog op komende zomer.

De oefeninterland tussen de Verenigde Staten en Duitsland leek lange tijd op voorhand niet bijster interessant. Ware het niet dat Julian Nagelsmann zijn ambtstermijn als bondscoach van Die Mannschaft begon. In het Pratt & Whitney Stadium moest de basis gelegd worden voor deel II van Ein Sommermärchen, want de Duitsers zijn komende zomer gastland van het EK. In 2006 leverde dat een derde plaats en een onvergetelijk WK op.