Duitse autobouwers | Beleggers somber over concurrentie

De cyclische autosector is bij beleggers weer in trek. Zo is de STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index sinds januari met 12,4% gestegen, een duidelijke outperformance vergeleken met de pan-Europese Stoxx 600 (+7,3%). In deze deelindex zitten alle grote beursgenoteerde Europese spelers en hun toeleveranciers, zoals Mercedes-Benz Group, Stellantis, BMW, Renault, Continental en Volkswagen. In de afgelopen jaren kreeg de auto-industrie te maken met productieverstoringen als gevolg van tekorten aan halfgeleiders en andere componenten. Maar de problemen in de toeleveringsketen zijn nu grotendeels opgelost en de productie versnelt. De autoverkopen zitten daardoor weer in de lift…