Duits Ondernemersvertrouwen Daalt Onverwachts in Januari

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in januari onverwachts gedaald, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo. Economen hadden juist gerekend op een lichte verbetering van het ondernemersklimaat in de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

“Bedrijven beoordeelden hun huidige situatie als slechter en ook hun verwachtingen voor de komende maanden waren opnieuw pessimistischer”, zei Ifo-president Clemens Fuest. “De Duitse economie zit vast in een recessie”, waarschuwde hij.

De index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel daalde deze maand tot 85,2, van 86,3 in december. Dat is het laagste niveau sinds de zomer van 2020. Economen hadden gerekend op een verbetering tot 86,6. De deelindex die de stemming onder Duitse ondernemers over de huidige omstandigheden weergeeft, daalde tot 87,0, van 88,5 een maand eerder.

Toekomstverwachtingen

Ook over de…