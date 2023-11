Duidt de verkoop door Bitcoin Miners op een komende prijscorrectie?

De recente, explosieve stijging van de Bitcoin (BTC) prijs in oktober en begin november heeft geleid tot een merkbare verandering in het gedrag van miners. On-chain data van deze populaire cryptocurrency toont aan dat miners miljoenen dollars aan Bitcoins verkopen om hun winsten te verzilveren nu de koers relatief hoog is. Hoewel dit gedrag begrijpelijk is, kan het ook wijzen op een mogelijke korte termijn prijscorrectie van de munt.

Op het moment van schrijven bevindt de Bitcoin koers zich in een stabiele positie met een waarde van bijna $37.000. Deze grootste cryptocurrency heeft in oktober een opmerkelijke stijging doorgemaakt: van $27.000 aan het begin van de maand tot ruim $34.000 aan het einde, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 26% in slechts 30 dagen. Dit positieve marktsentiment wordt voornamelijk aangewakkerd door de verwachte introductie van een Bitcoin Spot Exchange Traded Fund (ETF). Analisten voorspellen dat zo’n fonds aanzienlijk kapitaal naar de…