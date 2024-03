Duidelijkheid over relatie tussen Mohamed Ihattaren en Yasmine Driouech

Het huwelijk tussen en Yasmine Driouech lijkt gestrand. In een bericht aan juicekanaal Reality FBI bevestigt Driouech dat het koppel uit elkaar is. Of ze ook formeel zijn gescheiden, is niet bekend.

Zondag werd al duidelijk dat Ihattaren en Driouech alle gezamenlijke foto’s van hun socialmediakanalen hebben gehaald. Ook verwijderden ze elkaars namen uit de Instagram-bio’s en hebben ze elkaars familieleden ontvolgd. Een dag later dook een foto op waarop Ihattaren een lachgasballon leek te gebruiken én sijpelde vanuit Tsjechië het nieuws door dat zijn club Slavia Praag aanstuurt op een voortijdige contractbeëindiging.



“Wij kregen vanavond wéér beelden te zien van Ihattaren die op FaceTime zat met een lachgasballon. Na het tonen van de beelden aan Yasmine, met wie hij is getrouwd, is besloten dit niet verder openbaar te delen”, schrijft Reality FBI donderdagavond. “Wel konden wij van de gelegenheid gebruikmaken om te vragen of zij…