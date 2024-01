‘Duidelijk een penalty, het kostte de scheids maar drie minuten’ – Voetbal International

Tottenham Hotspur is achterin lek. De formatie van Ange Postecoglou sloot oktober af als koploper van de Premier League, leek de weg omhoog te hebben ingezet, maar verloor donderdagavond afgetekend bij Brighton & Hove Albion.

De cijfers zijn enigszins zorgelijk: de Noord-Londense ploeg sluit de heenronde (en 2023) af als vijfde, en kreeg in de laatste twee maanden van het jaar liefst negentien goals tegen, meer dan om het even welke andere ploeg in de Premier League. Met 28 geïncasseerde doelpunten staat Tottenham nu bijvoorbeeld op een hogere waarde dan nummer zeventien Everton, met 27 stuks. De vele blessures achterin – onder meer Micky van de Ven ontbreekt al een tijdje – zou Postecoglou kunnen opvoeren als verzachtende omstandigheid.