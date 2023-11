Dtcpay uit Singapore lanceert een crypto-betalingssysteem voor de detailhandel

Het in Singapore gevestigde ‘dtcpay’ heeft onlangs de lancering aangekondigd van een geavanceerd betalingssysteem dat zowel fiat-valuta als cryptocurrencies zal gebruiken voor transacties, zowel in fysieke winkels als online. Tijdens de aankondiging benoemde het bedrijf specifiek Tether, Ethereum en Bitcoin als onderdeel van hun ondersteunde cryptocurrencies.

Samenwerking met PlatON

In samenwerking met het open-source blockchain-platform PlatON streeft dtcpay naar een privacybeschermde digitale infrastructuur. Daarnaast werkt het bedrijf samen met Allinpay International, gevestigd in China, om slimme terminals en een digitale interface te ontwikkelen. Beide bedrijven, PlatON en Allinpay, zijn geregistreerd bij de Monetary Authority of Singapore (MAS) als belangrijke betalingsinstellingen.

Een woordvoerder van het moederbedrijf van Allinpay, Tonghua International, verklaarde: “Deze samenwerking zal ondernemers helpen zich beter aan te passen aan de moderne…