DSM-Firmenich | Chemieconcern spoelt nare nasmaak weg

Half december heeft DSM-Firmenich aangekondigd dat Peach+ in 2024 de smaak van het jaar wordt. De smaak laat zich volgens haar ontwikkelaar omschrijven als geruststellend en vredig. Dat zijn eigenschappen waar aandeelhouders na een teleurstellend 2023 ook naar verlangen. In het voorjaar liep de fusie tussen DSM en Firmenich vertraging op. Bovendien openden mededingingsautoriteiten in verschillende landen een onderzoek naar kartelvorming in de geursector. Vervolgens kwamen de resultaten in de loop van het jaar steeds sterker onder druk te staan als gevolg van een scherpe daling van de vitamineprijzen. Eind juli waarschuwde het bedrijf dat de ebitda zou dalen van €2,3 mrd tot €1,8 à €1,9 mrd….