Druk op Oci blijft bestaan (duur aandeel)

Het aandeel Oci N.V. Shs (Netherlands) (OCI) eindigde op 24,56 euro na een daling van 5,7%.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 30 mei, toen de daling 7,8% was. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

De onderste ondergrens ligt net beneden de 20 euro. Er is dus nog een flinke ruimte voor een daling dat niet wordt gecompenseerd door een yield. Daarom is de koers/winst van 28 te hoog met het oog op een recessie.

