Drinkwater van Vitens wordt duurder door inflatie en hoge kosten

Klanten van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, zullen volgend jaar meer betalen voor hun kraanwater. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een maandelijkse stijging van ongeveer 1,60 euro. Hierdoor zal de maandelijkse drinkwaterrekening stijgen van 15,10 euro naar 16,69 euro.

Deze prijsstijging wordt toegeschreven aan de toenemende kosten en de effecten van inflatie. Vitens staat voor aanzienlijke uitdagingen bij het waarborgen van voldoende en schoon drinkwater, mede door factoren als klimaatverandering, economische groei, en de toenemende vraag door woningbouw.

Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, plant Vitens aanzienlijke investeringen in de komende tien jaar. Het bedrijf is van plan om het investeringsbedrag te verhogen met 367 miljoen euro, tot een totaal van 650 miljoen euro in 2033. Deze investeringen zullen zich richten op het opzetten van minder, maar grotere productielocaties.

De vraag naar water bereikt…