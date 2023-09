Dries Roelvink verdedigt Yvonne Coldeweijer: ‘Knap!’

Als BN’er kun je tegenwoordig maar beter aan de kant van de Juicechannels staan. Dat lijkt naast Frans Bauer nu in ieder geval ook Dries Roelvink te denken. Hij deelt een aantal complimenten uit aan Yvonne Coldeweijer, wanneer deze tracht Juice te verspreiden over zijn zoon.

Vreemdgaan

Yvonne deed namelijk wat uitspraken rondom de trouw van zijn zoon Dave Roelvink. ‘Dave is een dj met boekingen in clubs in het buitenland. Wat denk je zelf? Er gaan helaas echt wel dingen over hem rond’. Dries kan zich dit toch niet voorstellen. ‘Ik geloof niet dat hij zijn gezin op het spel zou zetten om een keer vreemd te gaan. Ik kan me dat niet voorstellen”, vertelt hij in gesprek met weekblad Weekend. ‘Kijk, je weet hoe Yvonne is, ze gooit een balletje op en hoopt op reacties, dat is nu eenmaal haar ding’.

‘Heel knap’

Wel moet hij haar nog even een compliment toedienen. ‘Ik vind het heel knap hoe ze zichzelf in de markt heeft gezet en haar eigen weg probeert te…