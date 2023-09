Dries Roelvink trots op Yvonne Coldeweijer: ‘Vind het heel knap’

Dries Roelvink deelt compliment uit aan Yvonne Coldeweijer

Vreemdgaan is tegenwoordig het onderwerp van gesprek. Onlangs heeft Yvonne op haar juicekanaal aangekondigd dat er juice opkomst is, dat Dave Roelvink niet trouw zou zijn aan zijn vriendin Jazzlyn. Vader Dries Roelvink wordt gevraagd door weekblad weekend te reageren op de uitspraken van Yvonne. Dries reageert hierop, “Ik geloof niet dat hij zijn gezin op het spel zou zetten om een keer vreemd te gaan”, zegt Dries in gesprek met weekblad Weekend.

Toch neemt Dries het Yvonne niet kwalijk en blijft ontzettend mild met Yvonne, sterker nog: hij geeft haar een compliment. “Ik vind het heel knap hoe ze zichzelf in de markt heeft gezet en haar eigen weg probeert te vinden – en dat lukt haar ook nog vaak.” Yvonne heeft ook een keer een uitspraak gemaakt dat Dries in een conciërgehok geplast zou hebben, maar Dries ontkent dat dat is gebeurd. Toch buitenom alle geruchten die Yvonne verspreid blijft Dries positief over haar…