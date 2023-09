Dries Roelvink neemt ondeugende zoon in bescherming: “Geloof niet dat Dave vreemdgaat”

Hoewel Dave Roelvink zelf beweert het roer te hebben omgegooid, belooft Yvonne Coldeweijer haar volgers alweer kannen vol juice over de realityster. Volgens haar zou Dave zijn vriendin Jazzlyn niet trouw zijn. Vader Dries Roelvink springt voor zijn onloyale kroost in de bres.

“Dave is een dj met boekingen in clubs in het buitenland. Er gaan helaas echt dingen over hem rond”, meldde Yvonne Coldeweijer onlangs op haar juicekanaal. Het is nog onduidelijk waar het precies over gaat, maar ze maakt kenbaar dat er juice op komst is. “Ik hoop natuurlijk op iets meer verschillende spionnen, zodat ik het uiteindelijk ook kan brengen.”

Gezin op het spel zetten

Dave zelf zwijgt als het graf, maar vader Dries Roelvink laat het achterste van zijn tong zien. “Ik geloof niet dat hij zijn gezin op het spel zou zetten om een keer vreemd te gaan. Ik kan me dat niet voorstellen”, vertelt hij in gesprek met weekblad Weekend. “Kijk, je weet hoe Yvonne is, ze gooit…