Dries Roelvink machteloos na terugval Dave: ‘Je hart breekt’

Er hangt een bedroefde stemming in huize Roelvink. In de laatste aflevering van De Roelvinkjes wordt duidelijk dat Dave Roelvink een terugval heeft gehad. Hij wist van de verboden middelen af te blijven, maar onlangs is het toch weer misgegaan en heeft besloten om zich opnieuw op te laten nemen in de afkickkliniek.