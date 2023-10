Dries Roelvink heeft ‘amper contact’ met Dave sinds zijn opname

In de laatste aflevering van de miniserie ‘De Roelvinkjes’ is te zien hoe Dave Roelvink opnieuw een terugval krijgt. De oudste zoon van nationale legende Dries Roelvink kon wederom zijn neusje niet uit de fopsneeuw houden. Hij is opgenomen in een kliniek in Zuid Afrika. Vader en zoon hebben nu nauwelijks contact.

‘Amper contact’

Op de rode loper van het Televizier-Ring Gala wordt Dries gevraagd naar de huidige situatie. “Ja, we hebben amper contact,” vertelt hij. “Hij mag maar een paar minuten bellen. En dan facetimed hij eerst zijn zoon en zijn vrienden. Wij komen heel af en toe ook aan bod,” doelt hij op zichzelf en Honoria. “Maar hij zag er goed uit.”

Honoria zegt dat het veel emoties bij haar opwekt, “maar het gaat goed.” Dries hoopt vooral dat zoonlief er sterker uitkomt. “We kunnen niet wachten om hem weer in onze armen te sluiten.”

Bekijk de aflevering van De Roelvinkjes hier.