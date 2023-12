Drie positieve punten voor Feyenoord op Celtic Park – Voetbal International

Feyenoord is de Champions League-campagne in mineur geëindigd, met een nederlaag bij Celtic: 2-1. Analyse van de verliespartij aan de hand van drie aanknopingspunten.

De eerste helft van Feyenoord op Celtic Park vormt een beknopte samenvatting van deze Champions League-campagne. De ploeg van Arne Slot is voor het creëren van kansen afhankelijk van langlopende combinaties van achteruit. Ondanks de hoge druk van Celtic lukt het ook in Schotland om op die manier vanuit Justin Bijlow via korte passes helemaal in de vijandelijke zestien te eindigen. Alleen worden de kansen die uit dit fraaie voetbal ontstaan niet afgerond. In het eigen strafschopgebied veroorzaakt Ramiz Zerrouki op knullige wijze een pingel en dus zoekt Feyenoord met een achterstand de kleedkamers op.