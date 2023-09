drie goals in vier dagen

is uitstekend begonnen aan zijn dienstverband in Saudi-Arabië. De Nederlander verliet Paris Saint-Germain deze zomer voor een avontuur bij Al-Ettifaq en heeft daar al snel zijn draai gevonden. Zondag maakte de middenvelder alweer zijn derde doelpunt in vier dagen.

Eerder deze week, op donderdag, opende Wijnaldum zijn doelpuntenrekening in het duel tegen Al-Tai. In de met 4-3 gewonnen wedstrijd was de middenvelder twee keer trefzeker voor zijn nieuwe ploeg. Ook vandaag kwam het Al-Ettifaq van trainer Steven Gerrard in actie en opnieuw vervulde Wijnaldum een hoofdrol. De Nederlander tekende voor de openingstreffer in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Jeddah.

Zodoende schiet Wijnaldum dus uit de startblokken bij zijn nieuwe club. De oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV werd door Ronald Koeman buiten de voorselectie van het Nederlands elftal gehouden. Het is de vraag of Wijnaldum door zijn goede spel in Saudi-Arabië wel weer in beeld komt bij de bondscoach.

