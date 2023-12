Drie beleggingsfouten om te vermijden in 2024

Sara Silano: Welkom bij Morningstar. Vandaag is bij mij Nicolò Bragazza, associate portfolio manager bij Morningstar Investment Management, om te praten over drie fouten om te vermijden in 2024.

Nicolò, dank je dat je hier vandaag bent. Wat zijn de drie fouten die beleggers zeker moeten vermijden in het nieuwe jaar?

Nicolò Bragazza: Ik denk dat beleggers hun portefeuilles moeten doorlichten en daarbij drie belangrijke dingen moeten begrijpen. Het eerste is dat cash goed is totdat het dat niet meer is. Het tweede is dat zelfs als het waar is dat obligaties de afgelopen tien jaar voor betrouwbare diversificatie hebben gezorgd, we voor effectieve diversificatie niet alleen op obligaties moeten vertrouwen. En ten derde moeten ze over hun portefeuilles nadenken, niet alleen in termen van portefeuillewegingen, maar ook in termen van hun onderliggende blootstellingen en gevoeligheden.

Silano: Laten we het hebben over het eerste.

Bragazza: Ja, dus, cash is geweldig totdat het dat niet…

