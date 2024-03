Dreigende daling voor LINK: Kan de koers overeind blijven?

De koers van Chainlink heeft recentelijk een piek bereikt die we niet meer gezien hebben in de laatste 25 maanden, maar onderging vervolgens een snelle correctie.

Dit fenomeen heeft aandacht getrokken, vooral omdat grote investeerders al enige tijd hun tokens van de hand doen. Dit gedrag kan duiden op een aanhoudende neerwaartse trend.

Bovendien suggereert de MACD-indicator, een veelgebruikte tool voor technische analyse, momenteel een bearish vooruitzicht op korte termijn. De cruciale vraag is nu of Chainlink in staat zal zijn om de belangrijke steunniveaus van $20,12 en $19,22 te behouden, of dat we ons moeten voorbereiden op een verdere daling van de koers.

Dreigende daling?

Recentelijk bereikte de prijs van Chainlink een 25-maands hoogtepunt door het weerstandsniveau van $21,69 aan te tikken. Echter, kort na dit hoogtepunt, onderging de koers een correctie van 5,66%. Op het moment van schrijven handelt LINK rond de $21,06.

Deze prijsactie duidt op een…