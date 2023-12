Dreigende Crypto Ban in de VS en Spannende Vooruitzichten voor Bitcoin ETF ~ Crypto-Gids

Terwijl we het einde van 2023 naderen, brengt Crypto Gids een samenvatting van twee cruciale ontwikkelingen in de crypto wereld die de afsluiting van dit jaar markeren. De eerste betreft een groeiende oppositie tegen een voorgestelde crypto regulatie in de Verenigde Staten, terwijl de tweede draait om de aankomende historische beslissing van de Securities and Exchange Commission (SEC) over de goedkeuring van Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETF’s).

Petitie tegen Crypto Ban in de Verenigde Staten Wint Aan Kracht

Een petitie tegen het voorgestelde Digital Asset Anti-Money Laundering Act in de Verenigde Staten krijgt aanzienlijke steun. De Kamer van Digitale Handel, een toonaangevende Amerikaanse blockchain- en digitale activavereniging, lanceerde de petitie “Stop The Crypto Ban” op Change.org. Deze petitie is een tegenreactie op de voorgestelde wetgeving van Senator Elizabeth Warren, gesteund door 19 Amerikaanse senatoren. Ondanks de bedoeling om witwassen tegen te gaan, vreest de…