Drama voor de Roelvinkjes: Dave opnieuw opgenomen in afkickkliniek

De Roelvinkjes zijn in diep mineur. Hun geliefde Dave, die in het verleden worstelde met een cocaïneverslaving, is weer helemaal terug bij af. Na een dj-klus heeft hij opnieuw zijn neusje gepoederd en daarna nóg een keer. Inmiddels vertoeft hij drie weken in een afkickkliniek in Zuid-Afrika.

Vanaf afgelopen nacht staat hij op Videoland: de laatste aflevering van het nieuwe seizoen van de Roelvinkjes-soap. Waar de rest van de serie er nog gemoedelijk aan toe ging (denk aan vader-zoon-tripjes in Oostenrijk, speedo’s en ijsbaden, gezichtsbehandelingen en beschuitjes met hagelslag), eindigt de boel bijzonder grimmig. Alle castleden verschijnen lijkbleek in beeld. Stiefmoeder Honoria huilt als een wolf bij volle maan. Zit Dave weer aan het Colombiaanse bakmeel?

Tweede terugval

In de laatste aflevering van de Roelvinkjes-soap zien we dat Dries en zijn zonen Dave en Donny op vakantie zijn in een winterski-oord. “Ik heb het nog wel eens moeilijk. Ik…