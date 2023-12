Drama in boomerland: Matthijs van Nieuwkerk niet naar SBS omdat hij Peter Gillis een tokkie vindt

Matthijs van Nieuwkerk heeft voor RTL 4 gekozen en niet voor SBS 6, omdat hij niet wil dat zijn programma’s geproduceert worden door John de Mol. Dit laat hij weten via zijn kompaan Özcan Akyol.

Matthijs zou graag een zuiver imago willen behouden en daarom hebben getekend bij RTL 4. Talpa-producent Paul Römer beweert namelijk dat Matthijs SBS6 ‘te rauw’ vindt. Daarmee doelt hij op banale programma’s als Vandaag Inside en Peter Gillis: Massa is Kassa. Johan Derksen voelt zich op zijn teentjes getrapt, maar Akyol vertelt nu de échte reden achter Matthijs zijn besluit.

Teveel John de Mol

Als boezemvriend van Matthijs heeft Özcan het even nagevraagd. In de uitzending van Vandaag Inside vertelt hij: “Ik heb gevraagd van: ‘Klopt dat?’ Hij zegt: ‘Daar is helemaal niks van waar en ik heb die Paul Römer nooit gesproken enzo. Ik wilde dolgraag komen naar Talpa.’ Die link is er ook met Frans Klein.”

…