Draadloze oordopjes dossier: 35 true wireless in-ears getest

In een overweldigend aanbod aan draadloze oortjes is het lastig je weg naar de juiste voor jou te vinden. Dit dossier moet een handje helpen.

Weinig tech accessoires zijn zo populair als draadloze oordopjes, ook wel TWS in-ears genoemd. We testten een diverse selectie van modellen in ons doorlopende TWS dossier.

Je krijgt ze nog net niet bij een pakje boter: volledig draadloze oordopjes, of zoals ze eigenlijk heten: true wireless in-ear headsets. Draadloze hoofdtelefoons met voor elk oor een apart apparaatje, die ook onderling draadloos verbinding maken. Wie op straat rondkijkt, ziet ze overal. In navolging van de Apple AirPods heeft elke fabrikant die maar iets doet met elektronica, tech, audio of gadgets een model (of tien) op de markt gebracht. Dat maakt een compleet overzicht bij voorbaat kansloos. We pakken het daarom wat anders aan, met dit draadloze oordopjes dossier. Dat werken we regelmatig bij met nieuw geteste modellen, en waar nodig een…