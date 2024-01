DR Congo verrast Egypte – Voetbal International

DR Congo heeft zondagavond de kwartfinale van de Afrika Cup bereikt via een strafschoppenserie. Dit betekent dat sterspeler Mohamed Salah van Egypte niet meer terug hoeft te keren naar Afrika, hij kan zijn herstel voortzetten in Liverpool.

Het was DR Congo dat verrassend als eerste scoorde vlak voor rust. Meschack Elia kopte van dichtbij binnen en zette zijn land voor het eerste tijdens deze Afrika Cup op een voorsprong. DR Congo had via drie remises de groepsfase overleefd. Egypte wist voor rust nog wat terug te doen via Mostafa Mohamed, die een strafschop benutte.

Enkele edities geleden was het Egypte dat nog driemaal achter elkaar de Afrika Cup won, terwijl DR Congo het toernooi voor het laatst won toen het land nog Zaïre heette. Toch was het de underdog die via Cédric Bakambu de beste kans kreeg in de tweede helft, hij schoot echter naast. Zodoende werd het verlengen in San-Pédro.