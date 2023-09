Douwe Bob verlaat Amsterdam voor dit miljoenenpand in Abcoude

De relaties van Douwe Bob

Douwe Bob is niet heel veel meer in het nieuws, het laatste wat we eigenlijk hebben vernomen is zijn woede-uitbarsting in een theater. Waar hij eerder nog drie vrouwen tegelijk zwanger had gemaakt, lijkt hij nu helemaal voor zijn Anouk te gaan. Geloof het of niet, maar Douwe en Anouk gaan trouwen! Helemaal is misschien ook niet helemaal juist, want hij zou onlangs nog een slippertje hebben gemaakt en zijn vreemdgegaan met een vrouw in Suriname.

Douwe Bob heeft besloten om onze hoofdstad in te ruilen voor Abcoude. Hij verkocht in juni zijn bovenhuis in Amsterdam. Veel bekende Nederlanders lijken zich in Abcoude te willen vestigen. Trijntje Oosterhuis, Peter van der Vorst wonen er en de woning van Eva Jinek is hier ook gevestigd.

Woning van Douwe Bob

De woning van Douwe…