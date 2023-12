Douwe Bob verlaat afkickkliniek en wordt gespot in uitgaanswijk Bangkok

Douwe Bob liet zich een aantal weken terug vrijwillig opnemen in een afkickkliniek. De zanger worstelt met alcoholproblemen en nadat hij een minderjarige te lijf ging bij de supermarkt, besloot hij dat het niet langer zo door kon gaan. Spionnen vermelden nu dat Bob weer op vrije voet is en dat die vrije voetjes rechtstreeks door de grootste uitgaansbuurt van Thailand wandelen.

Tot volgend jaar!

Douwe liet middels een bericht in zijn Instagram Story weten dat hij hulp ging zoeken. Hij schreef dat er heel veel dingen goed gaan op dit moment in zijn leven, maar “toch gaat er ‘één ding helemaal mis. Ik heb een serieus alcoholprobleem waarvoor ik me nu ga laten behandelen. Deze verslaving maakt alles kapot en bezorgt mijn omgeving teveel problemen.” Daarom besloot hij zich te laten opnemen voor zijn verslaving. “Ik ben er een tijdje tussenuit, als alles goed gaat sta ik er volgend jaar weer”, sluit hij zijn bericht af.

Beruchte…