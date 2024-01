Douwe Bob komt met statement na opname afkickkliniek

Douwe Bob heeft zich na zijn verblijf in een afkickkliniek voor zijn drankprobleem “nog nooit zo goed” gevoeld. De 31-jarige zanger is anderhalve maand nuchter en klaar met alcohol. “Ik durf wel te zeggen: ik ga nooit meer drinken”, zei hij donderdag in de middagshow van Qmusic.

Even ertussenuit

De zanger zat in een kliniek in Thailand en had het vooral in de eerste week zwaar. “Maar daarna ging het relaxed en met oud en nieuw had ik het een beetje zwaar, maar ik ben er ook echt klaar mee, met drinken”, zei hij. “Op een gegeven moment is het gewoon niet meer cool en is het een beetje tragisch. Dan ben je weer om 03.00 uur het licht aan het uitdoen op een after.”

De aanleiding voor zijn opname was dat Douwe Bob in Abcoude ruzie had gekregen en iemand een tik had gegeven. De zanger zag een filmpje van zichzelf en schrok. “Het was gewoon niet ok√©. Ik zag mezelf en dacht: ik heb kids, bro.”

Nachtzweten

In…