Douwe Bob bekend: ‘In gekke bui met Gerard Joling gezoend’

Douwe Bob is niet enkel het matras van Abcoude, maar zo ongeveer van half geslachtsrijp Nederland. In een halfjaar tijd wist hij drie vrouwen met jong te schoppen en reed hij geregeld een scheve schaats. Maar nu blijkt dat het mannenvolk ook niet langer veilig is voor het torenhoge libido van Bob. “Gezoend met Joling!”

Gekke bui

Niet alleen het vrouwelijk schoon wordt door de staafmixer van Bob opgeklopt, ook Gerard Joling kwam gevaarlijk dichtbij. Douwe Bob doet deze opvallende onthulling tijdens de halve finale van The Masked Singer. Hij participeerde verkleed als magiër. Buddy Vedder en Gerard Joling wisten te raden dat de zanger in het markante pak zat. Carlo Boszhard stelt Douwe de hamvraag: “Het cadeautje gaf je aan Gerard. Waarom was dat?” Douwe Bob vertelt dan, breed grijzend, dat hij ‘in een gekke bui’ ooit met Gerard gezoend heeft.

‘Een leuke avond’

Voor Gerard duidelijk een memorabel moment. Hij…