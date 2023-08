Doorrijden op slicks verkeerde keuze

Na de kwalificatie was McLaren-coureur Lando Norris niet in een feeststemming, ondanks dat hij een tweede tijd noteerde. De Brit wist echter niet dat de zondag voor hem nog minder goed zou verlopen. In plaats van een tweede plek finishte de 23-jarige coureur als zevende. Een bittere pil voor Norris, die op meer had gehoopt.

“Ik wil er niet te veel over zeggen, maar het is duidelijk dat we de verkeerde keuze hebben gemaakt”, vertelt Norris teleurgesteld aan onder andere Motorsport.com. “Het was een slechte keuze en we moeten daar goed naar kijken en daarover discussiëren. We hebben er dit seizoen namelijk al een paar meer gemaakt. We hebben te veel posities verloren en te veel punten laten liggen door het seizoen heen. We konden het in de tweede helft van de race goed maken. Niet helemaal, maar na de tweede stop hadden we George [Russell] ingehaald. De eerste stop, die was niet goed [getimed].”

