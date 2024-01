Doorgesnoven tokkie rijdt de Efteling binnen met auto

Kerstmis hoort in het teken te staan van harmonie en naastenliefde, maar bij de Efteling werd de vrede gister woest verstoord door een liefhebber van Colombiaanse bergplanten. Deze jongen met groene vingers en witte neus reed recht door de entree van het attractiepark.

Doorgesnoven

Een gozer heeft gister onder invloed van fopsneeuw heel wat commotie veroorzaakt bij de entree van ‘de wereld vol wonderen‘. In plaatst van zijn bolide op de parkeerplaats te installeren, reed hij recht naar de kaartcontrole in het entreegebouw. Een woordvoerster liet weten dat de man geen kwaad in de zin had. “Hij was beschonken,” verklaart ze. Later bleek uit een speekseltest dat de bestuurder geen alcohol had genuttigd, maar gewoon flink was doorgesnoven. In zijn auto werden ook zakjes met de recreatiepoeder gevonden. Het gaat om een 25-jarige uit Tilburg.

Proces-verbaal

Gelukkig vielen er geen gewonden door zijn impulsieve actie. De…