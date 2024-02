Doorgaan waar Ferrari vorig jaar is geëindigd

Teambaas Frederic Vasseur legde er bij de presentatie de nadruk op dat het team vooral een voorspelbaarder en makkelijker te hanteren auto heeft willen afleveren. De SF-24 is nadrukkelijk een doorontwikkeling van de auto van vorig seizoen. De updates aan dat model hadden hetzelfde doel, maar na de zomerstop was het even zoeken naar de beste set-up.

Aanvankelijk kon Carlos Sainz in 2023 het beste uit de voeten met het surplus aan onderstuur, maar tegen het einde van het seizoen was het vooral Charles Leclerc die profiteerde van verdere aanpassingen. De Monegask eindigde het seizoen met solide podiumplaatsen in Las Vegas en Abu Dhabi, iets waar Ferrari in 2024 op voort hoopt te borduren. “De ontwerpgroep, geleid door [technisch directeur] Enrico Cardile, wilde Charles en Carlos een auto geven die gemakkelijk te besturen is en voorspelbaar reageert”, valt te lezen in het persbericht dat Ferrari na de presentatie verstuurde. “Het uitgangspunt is het…