doorbraak op de Nederlandse cryptomarkt

Nieuwe dienst opent cryptodeuren voor het brede publiek.

Een doorbraak in het crypto landschap. Het Nederlandse platform Finst, opgericht door een deel van het voormalige DEGIRO kernteam, lanceert vandaag ‘Crypto Bundels’. Net als bij reguliere aandelen is het vanaf nu mogelijk om verschillende cryptovaluta gelijktijdig aan te kopen in een ‘mandje’. Bundels tonen overeenkomsten met ETFs, die enorm populair zijn geworden onder particuliere investeerders. Echter, anders dan bij ETFs, bezitten investeerders in Crypto Bundels de cryptoassets wel zelf. De nieuwe dienst is vandaag met een grote mediacampagne gelanceerd.

Investeren in een Crypto Bundel kan vanaf nu met één druk op de knop. Bijvoorbeeld in de Top-10 cryptovaluta met de grootste marktkapitalisatie of in een selectie van de meest duurzame crypto.

De kracht van diversificatie.

Het is voor het eerst in Nederland dat dergelijke Bundels beschikbaar komen. Investeerders kunnen hiermee hun risico’s beter spreiden….