Door Ripple overgenomen Metaco start samenwerking met grote bank

Eerder dit jaar heeft Ripple, bekend om zijn invloed in de cryptowereld, Metaco overgenomen. Metaco, een Zwitserse technologiefirma, is gespecialiseerd in de beveiligde bewaring van cryptovaluta.

Deze overname heeft nu geleid tot een belangrijke samenwerking met HSBC, een van ‘s werelds grootste banken. Samen richten zij zich op de ontwikkeling van een geavanceerd institutioneel platform voor de bewaring van cryptovaluta.

De recente partnerschap tussen Metaco en HSBC maakt deel uit van een uitgebreid onderzoeksinitiatief van HSBC naar de toepassingen van Distributed Ledger Technology (DLT), met blockchain als een belangrijke subcategorie. Zhu Kuang Lee, Chief Digital, Data, en Innovation Officer bij HSBC, benadrukt de groeiende vraag naar veilige bewaring en fondsbeheer van digitale activa onder grote institutionele beleggers. Door de samenwerking met Metaco beoogt HSBC een platform te ontwikkelen dat voldoet aan de strenge regelgevende vereisten van de financiële…