‘Door AI worden marktbewegingen versneld’?

Het is een schone zaak om de BeleggersFair van 10 november in de kont te kijken, om dat beursgezegde eens te gebruiken. Dat kunt u doen in de nieuwe eCash. Terugkijken levert geweldige Gouden Tips op, waarvan de meeste al op een mooie winst staan.

Maar hoe kom je aan de ideeën, welke beleggingen moet je doen? Via de eCash kunt u de kennis in alle rust verdiepen door de video’s van de masterclasses te bekijken. Kennis moet je echter niet plompverloren inzetten. Kijken naar soortgelijke aandelen, de waarderingen en de charts helpen om een kooppunt te bepalen. Rente, inflatie en de stand van de economie zeggen iets over de kracht van de bewegingen op de aandelenmarkten.

Tijdens de BeleggersFair werd een sterk plenair programma gepresenteerd onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Waar gaat het heen met de wereld? Komt er een Lehman Brothers-achtige catastrofe aan? Gaat AI de wereld overheersen? En wat moet je sowieso…