Donnarumma kijkt terug op veelbesproken terugkeer in San Siro – Voetbal International

Bij zijn terugkeer in San Siro gooiden de supporters van Milan demonstratief neppe geldbiljetten richting Donnarumma. ‘Het was niet makkelijk in oktober 2021 en dat was het nu weer niet’, blikte Donnarumma terug op zijn tweede terugkeer sinds zijn vertrek. In 2021 stond hij met ItaliĆ« in San Siro en afgelopen week voor het eerst in een stadion vol Milan-fans.